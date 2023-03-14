Джеррард и Лэмпард рассматриваются на роль следующего наставника молодежной сборной Англии

Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард могут сойтись в битве за право стать следующим главным тренером молодежной сборной Англии.

Как сообщает The Telegraph, нынешний наставник ближайшего резерва англичан Ли Карсли собирается покинуть свой пост грядущим летом после Чемпионата Европы U-21 в Румынии и Грузии.



Подыскивая замену Карсли, боссы FA собираются обратиться к Лэмпарду и Джеррарду, которые сами выступали за сборную Англии, а сейчас являются начинающими тренерами. В данный момент и тот, и другой находится без работы.



Также на радаре у Ассоциации находится Скотт Паркер, который только на прошлой неделе был уволен из "Брюгге".