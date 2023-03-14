Джеррард и Лэмпард рассматриваются на роль следующего наставника молодежной сборной Англии

Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард могут сойтись в битве за право стать следующим главным тренером молодежной сборной Англии.

Как сообщает The Telegraph, нынешний наставник ближайшего резерва англичан Ли Карсли собирается покинуть свой пост грядущим летом после Чемпионата Европы U-21 в Румынии и Грузии.

Подыскивая замену Карсли, боссы FA собираются обратиться к Лэмпарду и Джеррарду, которые сами выступали за сборную Англии, а сейчас являются начинающими тренерами. В данный момент и тот, и другой находится без работы.

Также на радаре у Ассоциации находится Скотт Паркер, который только на прошлой неделе был уволен из "Брюгге".


Метки Джеррард, Карсли, Лэмпард, молодежная сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 305

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  1. chr1s8rown 14.03.2023 22:30 # chr1s8rown
    Выбор очевиден

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  2. meshuggah 14.03.2023 22:20 # meshuggah
    Для обоих не уровень

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  3. heyoung 14.03.2023 22:15 # heyoung
    Каррик их обоих и как футболист превосходил и как тренер превосходит

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  4. true-manc 14.03.2023 22:03 # true-manc
    собачку вроде в турции уже пустили на кебаб транзоспорцы чи нет

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