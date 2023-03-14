"Тоттенхэм" исключает продажу Кейна летом

"Тоттенхэм" исключает продажу нападающего Харри Кейна в летнее трансферное окно.

В данный момент у 29-летнего Кейна остается только один полный год по действующему контракту, а переговоры Харри и "Тоттенхэма" о продлении сотрудничества находятся на паузе.



Несмотря на это, как утверждает Sky Sports, "Тоттенхэм" не собирается продавать своего лучшего бомбардира всех времен.



"Шпоры" сосредоточены на достижении компромисса с Кейном о новой сделке, но даже если этого не случится, Харри не покинет Северный Лондон грядущим летом.



Смягчить свою позицию президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви будет готов только в январе, когда у него будет последний шанс выручить хоть какие-нибудь деньги за капитана сборной Англии. Свое влияние может оказать и ситуация с соблюдением "шпор" правил финансового фейр-плей.