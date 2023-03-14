Гарначо пропустит несколько недель

Алехандро Гарначо Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо пропустит несколько недель с травмой лодыжки.

Напомним, Гарначо получил эту травму в концовке матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувший уикенд (0:0), пострадав в столкновении с Кайлом Уолкер-Питерсом.

Как сообщает BBC, отсутствие Алехандро продлится несколько недель. 18-летний вингер вернется к выступлениям за "Юнайтед" уже после международного перерыва.

До паузы "красным дьяволам" еще предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Бетис", а также четвертьфинал Кубка Англии против "Фулхэма".

Эта травма также отложит дебют Гарначо за сборную Аргентины, куда он был вызван впервые в своей карьере.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2023 20:00

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