Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо пропустит несколько недель с травмой лодыжки.

Напомним, Гарначо получил эту травму в концовке матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувший уикенд (0:0), пострадав в столкновении с Кайлом Уолкер-Питерсом.



Как сообщает BBC, отсутствие Алехандро продлится несколько недель. 18-летний вингер вернется к выступлениям за "Юнайтед" уже после международного перерыва.



До паузы "красным дьяволам" еще предстоит сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Реал Бетис", а также четвертьфинал Кубка Англии против "Фулхэма".



Эта травма также отложит дебют Гарначо за сборную Аргентины, куда он был вызван впервые в своей карьере.