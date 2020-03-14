"Челси" выступит на клубном Чемпионате Мира в 2025 году

"Челси" примет участие в клубном Чемпионате Мира в 2025 году.

Ранее во вторник ФИФА представил свои планы по реформированию Чемпионата Мира, количество участников которого возрастет до 48, начиная с 2026 года.



Также изменения ожидают клубный Чемпионат Мира, сражаться за победу в котором будут 32 команды, включая 12 из Европы.



При этом "Челси" и "Реалу" будет гарантировано участие на клубном Чемпионате Мира-2026 как победителям Лиги Чемпионов 2021 и 2022 годов, соответственно.



Новый формат клубного Чемпионата Мира предполагает участие в турнире победителей и финалистов Лиги Чемпионов, победителей Лиги Европы за последние четыре сезона.