"Челси" выступит на клубном Чемпионате Мира в 2025 году
"Челси" примет участие в клубном Чемпионате Мира в 2025 году.
Ранее во вторник ФИФА представил свои планы по реформированию Чемпионата Мира, количество участников которого возрастет до 48, начиная с 2026 года.
Также изменения ожидают клубный Чемпионат Мира, сражаться за победу в котором будут 32 команды, включая 12 из Европы.
При этом "Челси" и "Реалу" будет гарантировано участие на клубном Чемпионате Мира-2026 как победителям Лиги Чемпионов 2021 и 2022 годов, соответственно.
Новый формат клубного Чемпионата Мира предполагает участие в турнире победителей и финалистов Лиги Чемпионов, победителей Лиги Европы за последние четыре сезона.
14.03.2023 18:00
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Последние комментарии:
Надо ещё больше матчей, ведь ФИФА так мало зарабатывает. А так же ждём негодование тренеров из-за возросшего количества матчей.
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КРАСИВО, ИМПЕРАТОРЫ
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