Рамсдейл хочет стать легендой "Арсенала"

Голкипер Аарон Рамсдейл заявил, что хочет провести в "Арсенале" остаток своей карьеры и стать легендой клуба.

24-летний Рамсдейл надежно защищает ворота "Арсенала" после своего перехода за 24 миллиона фунтов в 2021 году, до этого по разу вылетев из Премьер-Лиги с "Шеффилд Юнайтед" и "Борнмутом".



В этом сезоне Рамсдейл помогает "канонирам" лидировать в Премьер-Лиге, и Аарон чувствует, что нашел свое место.



"Я никогда не думал, что уйду из "Борнмута" или "Шеффилд Юнайтед" уже после одного года, но "Арсенал" — это место, где я вижу себя в следующие 10, 12, 15 лет".



"Моя цель в том, чтобы выступать на топ-уровне все это время. Надеюсь, мне никогда не придется уйти, и я стану героем и легендой этого футбольного клуба".



"Наш тренер в первый же день сказал мне быть собой и не стесняться разговаривать. Я уже знал пару парней здесь, поэтому я сразу влился в коллектив, и люди смогли увидеть мой характер. Это определенно позволило мне выражать себя с первого матча", — цитирует Рамсдейла Daily Mirror.