Фердинанд дал совет Антони и Санчо

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд считает, что вингеры "красных дьяволов" Антони и Джейдон Санчо должны больше рисковать.

Ни 23-летний Антони, ни 23-летний Санчо не показывают в этом сезоне своей лучшей игры, ради которой "Юнайтед" и потратил на них обоих огромные деньги.



По мнению Фердинанда, в этой ситуации бразильцу и англичанину стоит прислушаться к совету, который давал своим атакующим игрокам еще сэр Алекс Фергюсон.



"В игре Антони и Джейдона Санчо есть один аспект, который, как я думаю, им нужно улучшить. Я говорю о том, чтобы больше рисковать".



"Ты ничего не добьешься в футболе, если не будешь рисковать. Ты не сможешь достичь успеха, не сможешь выиграть трофеи, если не будешь рисковать. Алекс Фергюсон постоянно говорил всем нам, что не хочет, чтобы нападающие играли безопасно".



"К слову, это то, что мне нравится в Бруну Фернандеше. Ему просто нужна поддержка впереди. Если впереди него будут люди, которые совершают рывки и рискуют, это станет проблемой для любой команды", — сообщил Фердинанд на своем ютуб-канале.