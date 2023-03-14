"Тоттенхэм" рассматривает Марку Силву на замену Конте

"Тоттенхэм" рассматривает главного тренера "Фулхэма" Марку Силву на замену Антонио Конте.

"Тоттенхэм" вынужден задумываться о приглашении нового рулевого, потому что контракт Конте по-прежнему истекает в конце этого сезона.



С работой в Северном Лондоне связывают Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля, однако The Sun утверждает, что "шпор" больше всего привлекает вариант с Силвой.



Силва с большим успехом трудится в "Фулхэме", с которым он уверенно выиграл Чемпионшип в прошлом сезоне, а сейчас сражается за попадание в еврокубки.



Отметим, что после окончания этого сезона у 45-летнего португальца останется только 12 месяцев по контракту с "дачниками".