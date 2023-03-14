"Тоттенхэм" рассматривает Марку Силву на замену Конте
"Тоттенхэм" рассматривает главного тренера "Фулхэма" Марку Силву на замену Антонио Конте.
"Тоттенхэм" вынужден задумываться о приглашении нового рулевого, потому что контракт Конте по-прежнему истекает в конце этого сезона.
С работой в Северном Лондоне связывают Маурисио Почеттино и Томаса Тухеля, однако The Sun утверждает, что "шпор" больше всего привлекает вариант с Силвой.
Силва с большим успехом трудится в "Фулхэме", с которым он уверенно выиграл Чемпионшип в прошлом сезоне, а сейчас сражается за попадание в еврокубки.
Отметим, что после окончания этого сезона у 45-летнего португальца останется только 12 месяцев по контракту с "дачниками".
14.03.2023 14:00
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Не стоит ему пачкаться об этот курятник
Репутация того не стоит
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