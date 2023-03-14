Травма Гарначо оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально

Травма лодыжки вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально.

Напомним, Гарначо повредил свою лодыжку в концовке матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшее воскресенье (0:0).



Алехандро, появившийся на поле "Олд Траффорд" только на 73-й минуте, попытался продолжить игру, но спустя несколько минут был вынужден попросить об обратной замене.



Стадион 18-летний аргентинец, сыгравший 29 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, покидал на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге.



По информации TyC Sports, углубленное обследование обнаружило, что травма Гарначо серьезнее, чем предполагалось изначально. Сроки по возвращению Алехандро в строй пока не устанавливаются, однако юниор почти наверняка пропустит поездку в сборную Аргентины.