Травма Гарначо оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально
Травма лодыжки вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо оказалось серьезнее, чем предполагалось изначально.
Напомним, Гарначо повредил свою лодыжку в концовке матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" в минувшее воскресенье (0:0).
Алехандро, появившийся на поле "Олд Траффорд" только на 73-й минуте, попытался продолжить игру, но спустя несколько минут был вынужден попросить об обратной замене.
Стадион 18-летний аргентинец, сыгравший 29 матчей за "Юнайтед" в этом сезоне, покидал на костылях и в специальном защитном сапоге на правой ноге.
По информации TyC Sports, углубленное обследование обнаружило, что травма Гарначо серьезнее, чем предполагалось изначально. Сроки по возвращению Алехандро в строй пока не устанавливаются, однако юниор почти наверняка пропустит поездку в сборную Аргентины.
14.03.2023 13:00
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