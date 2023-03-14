МЮ не хочет увязнуть в переговорах с Леви по Кейну

"Манчестер Юнайтед" не хочет увязнуть в переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви по Харри Кейну, а потому рассматривает нападающего "шпор" только в качестве альтернативного варианта.

После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, и может показаться, что это идеальный момент для "Юнайтед", чтобы переманить капитана сборной Англии.



Однако опыт подсказывает "красным дьяволам", что переговоры с Леви обычно получаются долгими и сложными, а клуб с "Олд Траффорд" не может позволить подойти к следующему сезону без нового форварда.



Поэтому "Юнайтед", конечно, рассмотрит возможность покупки 29-летнего Кейна, однако в приоритете у "дьяволов" будут другие варианты по усилению нападения, включая Виктора Осимхена из "Наполи" и Душана Влаховича из "Ювентуса".