МЮ не хочет увязнуть в переговорах с Леви по Кейну

Харри Кейн "Манчестер Юнайтед" не хочет увязнуть в переговорах с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви по Харри Кейну, а потому рассматривает нападающего "шпор" только в качестве альтернативного варианта.

После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, и может показаться, что это идеальный момент для "Юнайтед", чтобы переманить капитана сборной Англии.

Однако опыт подсказывает "красным дьяволам", что переговоры с Леви обычно получаются долгими и сложными, а клуб с "Олд Траффорд" не может позволить подойти к следующему сезону без нового форварда.

Поэтому "Юнайтед", конечно, рассмотрит возможность покупки 29-летнего Кейна, однако в приоритете у "дьяволов" будут другие варианты по усилению нападения, включая Виктора Осимхена из "Наполи" и Душана Влаховича из "Ювентуса".


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2023 12:00

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  1. breadpeat 14.03.2023 12:08 # breadpeat
    пжлст, не надо унылого привлекать. есть где то паренек лет 23-25 на эту позицию, которого через 4 года можно будет продать... ну точно есть.

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  2. jack-4poker 14.03.2023 12:05 # jack-4poker
    правильно, нахуй нужен за оверпрайс

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