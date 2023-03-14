Анонс матча "Манчестер Сити" — "РБ Лейпциг"

Во вторник вечером "Манчестер Сити" примет на своем поле "РБ Лейпциг", чтобы определить судьбу путевки в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

Выезд в Лейпциг в прошлом месяце получился довольно разочаровывающим для "Сити", который доминировал в первом тайме, открыл счет усилиями Рияда Махреза, но во втором тайме сбавил обороты и пропустил ответный гол — 1:1.



"Я не уделяю никакого внимания тому, что случилось там. Мы подправим некоторые вещи, чтобы больше и лучше контролировать игру", — сказал главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола на пресс-конференции.



"РБ Лейпциг" находится в хорошей форме, сейчас занимая третье место в Бундеслиге и с сентября потерпев лишь два поражения во всех соревнованиях.



- "Сити" выиграл только один из четырех последних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов (2 ничьи, 1 поражение), хотя до этого — девять из девяти.



- "РБ Лейпциг" проиграл все три последних выездных матча против английских команд в Лиге Чемпионов, суммарно пропустив 13 голов.



- "Сити" выиграл все девять последних матчей против немецких команд в Лиге Чемпионов, выступая в роли хозяев, в каждом забивая минимум дважды.



- Последней немецкой командой, побеждавшей "горожан" на их поле в Лиге Чемпионов, была "Бавария" под руководством Гвардиолы в сезоне 2013/14.



- "РБ Лейпциг" не знает поражений в Лиге Чемпионов уже пять матчей кряду (4 победы, 1 ничья).



- "Сити" не проиграл ни одного из 23 последних домашних матчей в Лиге Чемпионов (21 победа, 2 ничьи).



- Последней командой, побеждавшей "Сити" на "Этихад" в плей-офф Лиги Чемпионов, был "Ливерпуль" (в 1/4 финала в сезоне 2017/18). С тех пор гости лишь один раз из восьми смогли избежать поражения в таких матчах.



- Наставник "РБ Лейпциг" Марко Розе как тренер провел три матча в плей-офф Лиги Чемпионов, причем все три — против "Сити". В сезоне 2020/21 его менхенгладбахская "Боруссия" не смогла остановить "горожан" в 1/8 финала.



- Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд забил 17 голов в 11 домашних матчах Лиги Чемпионов, в среднем отличаясь каждые 49 минут.



- Нападающий "РБ Лейпциг" Кристофер Нкунку забил 10 голов в своих последних 12 выходах в старте в рамках Лиги Чемпионов, включая хет-трик против "Сити" на "Этихад" в сентябре 2021.



- Вингер "Сити" Рияд Махрез поучаствовал в 11 голах (7+4) в своих 12 последних выходах в старте в плей-офф Лиги Чемпионов. Алжирец забивал в каждом из трех своих матчей против "РБ Лейпциг" в этом соревновании.



"Сити" не имеет кадровых потерь, если не считать игровой спад у Кевина Де Брюйне и неясный статус Кайла Уолкера, напроказничавшего за пределами футбольного поля.



Лига Чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч

"Манчестер Сити" (Англия) — "РБ Лейпциг" (Германия). Первый матч — 1:1

Манчестер. Стадион "Этихад". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз