Саттон считает, что Конте должен уйти из "Тоттенхэма" немедленно

Бывший нападающий "Челси" Крис Саттон считает, что главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте должен уйти немедленно, если не хочет оставаться в клубе.

Конте до сих пор не продлил свой истекающий в конце этого сезона контракт. Подопечные Антонио уже вылетели из всех кубковых соревнований и лишь сражаются за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



По мнению Саттона, Конте нет смысла откладывать свой уход до конца сезона, если Антонио не видит себя в лондонском клубе.



"Для всех заинтересованных сторон будет лучше, если он уйдет сейчас".



"Мне кажется, он доработает сезон, но я просто не понимаю, что творится в "Тоттенхэме" в данный момент".



"Антонио Конте нужно прояснить свое будущее тем или иным образом. Если он скажет "я счастлив здесь и остаюсь еще на год или два", тогда "Тоттенхэм" сможет двигаться дальше, но на это непохоже".



"Поэтому "Тоттенхэму" лучше сменить главного тренера сейчас, если они хотят развиваться. Их прогресс обратился вспять относительно прошлого сезона, они крайне нестабильны", — сообщил Саттон BBC Radio 5 Live.