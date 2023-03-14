"Вест Хэм" значительно урежет зарплаты игрокам в случае вылета

Лукас Пакета Игроков "Вест Хэма" ждет значительное понижение зарплат в случае вылета из Премьер-Лиги по итогам этого сезона.

В двух предыдущих сезонах "Вест Хэм" финишировал в Премьер-Лиге весьма комфортно — на шестом и седьмом местах, соответственно, благодаря этому квалифицируясь в евробкуки.

Несмотря на это, "молотобойцы" никогда не чувствовали себя в безопасности — и при продлении сотрудничества с имеющимися игроками, и при подписании новичков клуб прописывал пункт в контракте об автоматическом понижении зарплаты в случае вылета в Чемпионшип.

Как сообщает The Telegraph, самым высокооплачиваемым игроком команды Дэвида Мойеса сейчас является Лукас Пакета, получая значительно больше 100,000 фунтов в неделю. Курт Зума, Джанлука Скамакка и Эмерсон Палмери чуть уступают бразильскому полузащитнику.

Таким образом, в финансовом отношении "Вест Хэм" готов к худшему сценарию. Значительное понижение зарплаты в случае вылета может стать хорошим мотивирующим фактором для "молотобойцев" на остаток сезона.


Метки Вест Хэм, Премьер-Лига, финансы

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2023 09:00

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