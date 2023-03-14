Де Брюйне считает этот сезон Премьер-Лиги сложнейшим за многие годы

Кевин Де Брюйне Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает этот сезон Премьер-Лиги сложнейшим за многие годы.

В предыдущие годы "Сити" доминировал в Премьер-Лиге — или в одиночку, или вместе с "Ливерпулем". Этот сезон складывается совершенно иначе.

В этом сезоне нет явного фаворита, а "горожане" занимают только второе место в Премьер-Лиге, уступая пять очков лидирующему "Арсеналу".

Де Брюйне связывает такое положение вещей и возросшим уровнем середняков и аутсайдеров — набирать очки в Премьер-Лиге стало сложнее, чем когда-либо прежде.

"Думаю, лига слегка изменилась. Команды, которые располагаются ниже, имеют возможность тратить больше денег и покупать более качественных игроков".

"Мне кажется, все 20 команд обладают таким большим мастерством, и превзойти их всех становится тяжелее и тяжелее. Мы вторые в лиге, мы участвуем в трех соревнованиях, поэтому я бы не сказал, что этот наш сезон сильно отличается от предыдущих", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.


Метки Де Брюйне, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 14.03.2023 08:00

Количество просмотров Просмотров: 648

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. breadpeat 14.03.2023 09:09 # breadpeat
    ох... все стали покупать игроков - а не только мы, это печаль конечно

    (ответить)

  2. true-manc 14.03.2023 08:21 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  3. shakarim 14.03.2023 08:10 # shakarim
    Слишком много рыжего в фапл за последние сутки

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: