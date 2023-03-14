Де Брюйне считает этот сезон Премьер-Лиги сложнейшим за многие годы
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает этот сезон Премьер-Лиги сложнейшим за многие годы.
В предыдущие годы "Сити" доминировал в Премьер-Лиге — или в одиночку, или вместе с "Ливерпулем". Этот сезон складывается совершенно иначе.
В этом сезоне нет явного фаворита, а "горожане" занимают только второе место в Премьер-Лиге, уступая пять очков лидирующему "Арсеналу".
Де Брюйне связывает такое положение вещей и возросшим уровнем середняков и аутсайдеров — набирать очки в Премьер-Лиге стало сложнее, чем когда-либо прежде.
"Думаю, лига слегка изменилась. Команды, которые располагаются ниже, имеют возможность тратить больше денег и покупать более качественных игроков".
"Мне кажется, все 20 команд обладают таким большим мастерством, и превзойти их всех становится тяжелее и тяжелее. Мы вторые в лиге, мы участвуем в трех соревнованиях, поэтому я бы не сказал, что этот наш сезон сильно отличается от предыдущих", — цитирует Де Брюйне Daily Mirror.
14.03.2023 08:00
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ох... все стали покупать игроков - а не только мы, это печаль конечно
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КОРОЛЬ!!!
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Слишком много рыжего в фапл за последние сутки
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