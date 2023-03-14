Гвардиола советует Де Брюйне сосредоточиться на "простых вещах"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посоветовал своему полузащитнику Кевину Де Брюйне сосредоточиться на "простых вещах" для возвращения в свою лучшую форму.

Де Брюйне остается лучшим ассистентом этого сезона Премьер-Лиги (13), однако в последние недели игра Кевина слегка померкла, и 31-летний бельгиец даже не всегда оказывается в стартовом составе.



Гвардиола снисходителен к своему подопечному и верит, что Де Брюйне прибавит, когда наладит некоторые базовые вещи.



"Это сложный сезон для всех нас, включая меня, из-за Чемпионата Мира и многих других вещей. Я не собираюсь описывать, насколько хорош Кевин. Но мне бы хотелось — и я много раз разговаривал с ним, — чтобы он вернулся к простым принципам и делал это хорошо".



"Он обладает невероятным умением отдать результативную передачу, забить гол и увидеть возможность для паса, как никто другой".



"Но я всегда верил, что игроки смогут прибавить, если будут делать простые вещи — вроде того, чтобы не терять мяч, быть мобильным и быть открытым для передач в движении".



"Это все простые вещи — делай их снова и делай лучше. Остальное приложится", — цитирует Гвардиолу The Guardian.