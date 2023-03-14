"Арсенал" забрал основные награды на церемонии London Football Awards

Представители "Арсенала" забрали все основные награды на церемонии London Football Awards-2023.

Главный приз как Игроку Года достался капитану "Арсенала" Мартину Эдегору. Конкурентами норвежского полузащитника здесь выступали его одноклубник Букайо Сака, Харри Кейн из "Тоттенхэма", Айвен Тоуни из "Брентфорда" и Александар Митрович из "Фулхэма".



Сака все равно не остался в этот вечер без награды, будучи признанным молодым Игроком Года. Вингер "канониров" опередил своих одноклубников Габриэля Мартинелли с Вильямом Салиба, Майкла Олисе из "Кристал Пэлас" и Билли Митчелла из "Миллуолла".



Звание Тренера Года досталось Микелю Артете. Помимо испанского рулевого "Арсенала", на эту награду также претендовали Ричи Уэлленс из "Лейтон Ориент", Эмма Хейс из женской команды "Челси", Томас Франк из "Брентфорда" и Марку Силва из "Фулхэма".



Наконец, лучшим голкипером в столице был признан Аарон Рамсдейл. Первый номер "канониров" превзошел Давида Райю из "Брентфорда", Бернда Лено из "Фулхэма", Кепу Аррисабалагу из "Челси" и Лоуренса Вигугу из "Лейтон Ориент".