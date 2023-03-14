Лаллана заключил новый однолетний контракт с "Брайтоном"

Полузащитник "Брайтона" Адам Лаллана заключил со своим клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2024.

Лаллана сыграл 74 матча из забил четыре гола за "Брайтон" после своего перехода из "Ливерпуля" свободным агентом в 2020 году.



Предыдущий контракт Адама истекал в конце этого сезона, однако главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби решил, что 34-летний англичанин ему еще пригодится.



"Когда меня спросили насчет продления контракта, я обдумал два фактора. Во-первых, могу ли я все еще быть полезным?"



"Меня очень тронуло осознание того, как сильно клуб хочет сохранить меня. Я знаю, какие умы и стратеги здесь трудятся. Для меня имело большое значение знать, что они рассчитывают на меня".



"Во-вторых, дело в самом клубе. Снизу и доверху этот клуб является примером для подражания, и я хочу быть частью этого".



"Владелец здесь — гений, а его управленческая команда — вроде Пола Барбера и Дэвида Уэйра — всегда принимает решения в лучших интересах команды и клуба".



"Затем, конечно, есть наш тренер, мистер Де Дзерби. Веру, которую он проявил ко мне лично, нельзя выразить словами, но я попытаюсь".



"Он особенный, очень особенный. Мне довелось поработать с отличными тренерами в своей карьере, но этот парень с ними в одном ряду".



"Он учит, вдохновляет, улучшает команду и отдельных игроков. У него нет слабых мест. Когда он сказал, что хочет сохранить меня, я ни за что не мог отказаться", — сообщил Лаллана.