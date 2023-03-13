Рэднапп: "Эдегор — лучший полузащитник в Премьер-Лиге"

Экс-игрок "Ливерпуля" и "Тоттенхэма" Джейми Рэднапп назвал капитана "Арсенала" Мартина Эдегора лучшим полузащитником в Премьер-Лиге.

В этом сезоне Эдегор проявляет себя лидером и ключевым игроком "Арсенала", забив 10 голов и отдав шесть результативных передач в рамках Премьер-Лиги.



Рэднапп считает, что своей игрой 24-летнему норвежцу удалось затмить даже звезду "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.



"Прямо сейчас он номер один. Нет никого лучше".



"Обычно вы бы назвали Кевина Де Брюйне лучшим полузащитником — не только в Премьер-Лиге, но и в мире. Но сейчас у него что-то не совсем в порядке, он играет не так много, как ему хотелось бы".



"В то же время Эдегор делает вещи, которые свойственны всем великим игрокам: когда он владеет мячом, время словно останавливается. Многие игроки спешат с ударом, особенно полузащитники, потому что мы не привыкли оказываться на таких позициях штрафной (как Мартин против "Фулхэма" в воскресенье)".



"Но он обладает хладнокровием, с помощью которого он забил четыре или пять таких голов своей левой ногой. Он капитан, он лидер. Да, на мой взгляд, он номер один в Премьер-Лиге. И он ведет команду за собой", — сообщил Рэднапп Sky Sports.