Гвардиола признал, что о его периоде в "Сити" будут судить по Лиге Чемпионов

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что о его периоде в клубе будут судить, исходя из того, выиграет ли он Лигу Чемпионов.

После назначения Гвардиолы в 2016 году "Сити" завоевал девять больших трофеев, но все девять были добыты на внутренней арене.



Лига Чемпионов, которую Гвардиола дважды выигрывал с "Барселоной", никак не покорится "горожанам", хотя в 2021 году они играли в финале элитного европейского турнира.



Гвардиола признает, что фактор Лиги Чемпионов будет определяющим для его периода в "Сити" в глазах людей, хотя сам Хосеп с этим не согласен.



"Это не значит, что я согласен с этим, но абсолютно — обо мне будут судить по этому (Лиге Чемпионов)".



"Перед моим первым матчем в Лиге Чемпионов (с "Сити") люди говорили, что я здесь для того, чтобы выиграть ее".



"Я сказал: "Что?!" Я не знаю, почему, но я смирился с этим. Мне не изменить это другими достижениями", — цитирует Гвардиолу BBC.