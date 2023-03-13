Семь вещей, что мы узнали в 27-м туре

"Челси" добыл свою первую уверенную победу при Грэме Поттере, "Ливерпуль" вновь проявил свою нестабильность, а команды из зоны вылета синхронно набрали очки, закрутив интригу в нижней половина таблицы до предела. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





"Американские горки" "Ливерпуля" продолжаются



Результаты команды Юргена Клоппа в последних пяти матчах во всех турнирах говорят о том, что у "Ливерпуля" сейчас не все в порядке с "вестибулярным аппаратом". Рекордное поражение на "Энфилде" от "Реала", рекордная победа в матче с "Манчестер Юнайтед", унылые 0:0 с "Кристал Пэлас" и, наконец, поражение от находившегося в зоне вылета "Борнмута" сразу после невероятного результата с МЮ.



"Красные" действительно в этом сезоне потрясающе нестабильны, и их хаотичные результаты уже становятся где-то предсказуемыми. Болельщики смеются, что после поражения от "Борнмута" стоит ждать какого-то фантастического камбэка в Мадриде, и глядя на то, что вытворяет команда Клоппа, исключать нечто веселое на "Сантьяго Бернабеу" не стоит.



Показательно, что "Борнмут" в первом круге был разгромлен "Ливерпулем" со счетом 9:0 как раз после встречи с "Манчестер Юнайтед", в тот раз проигранной 1:2, и такая причудливо зеркальная игра "красных" является главным символом их "пьяного" сезона, в котором от команды Клоппа можно ожидать чего угодно в абсолютно каждой игре.



"Борнмут" стал потрясающе организованной командой



"Борнмут" совсем недавно был неплох с "Арсеналом", но лучший свой матч сезона провел против "Ливерпуля", которому сокрушительно проиграл еще при Скотте Паркере в первом круге.



Что "Борнмут" сделал правильно против "Ливерпуля", чего "Манчестер Юнайтед" не смог на прошлой неделе? Если отбросить очевидное, то сначала забить, а потом защищаться как демоны. У команды Гари О'Нила была впечатляющая организованность.



"Это не случайность", — сказал менеджер. Джефферсон Лерма и Джо Ротуэлл страховали четверых защитников намного лучше, чем Фред и Каземиро на "Энфилде". Филип Биллинг, автор победного гола, был гораздо более эффективен в качестве "столба", чем Ваут Вегхорст. Январский новичок Данго Уаттара был гораздо более продуктивным справа, чем Антони.



Каждая игра уникальна, и в этом сезоне "Ливерпуль" обычно был плох за пределами "Энфилда", но такая характерная, хорошо просчитанная победа дает О'Нилу и его парням шанс на выживание. "У меня была вера, и я уверен, что у парней тоже", — сказал он. "Но если у них и не было веры, то после сегодняшнего дня они точно будут верить мне".



Онана бесценен для "Эвертона" в борьбе за выживание



В субботу "Брентфорд" владел мячом более двух третей игрового времени, но не смог сломить защиту "Эвертона". При Шоне Дайче "Эвертон" стал гораздо более дисциплинированным и выносливым.



Основным компонентом этого новообретенного качества является полузащитник Амаду Онана. Его игра помогла "Эвертону" набрать три жизненно важных очка, и он разбудил болельщиков своим невероятным характером и заряженностью сражаться за каждый мяч.



Вполне вероятно, что его форма сделает его мишенью для более успешных сейчас клубов Премьер-Лиги, независимо от того, вылетит он с "Эвертоном" или нет. Но Онана играет так, будто он провел 10 лет в футболке "Эвертона" и болеет за этот клуб с детства, — его отвага и стремление побеждать помогают команде в сражении за выживание.



В "Вест Хэме" не понимают как использовать Скамакку



Дэвид Мойес не сдержался, когда его спросили, почему его нападающий Джанлука Скамакка стоимостью 35.5 млн. фунтов стерлингов так и не появился со скамейки запасных во время ничьей "Вест Хэма" с "Астон Виллой".



"Он хорош, когда играет в связке с кем-то", — сказал он. "Но его физические данные должны быть намного лучше, чем они есть. Сегодня я предпочел выпустить Макса Корне, так как он способен дать больше, чем Лука в своей нынешней форме".



Знал ли "Вест Хэм", что получает, когда прошлым летом покупал Скамакку? Знали ли они, что итальянцу будет трудно против защитников Премьер-Лиги? В Италии темп медленнее. "Вест Хэму" очень нужны голы, и у них большие проблемы с результативностью, но форвард, купленный за 35 миллионов, оказывается непригодным даже для выхода на последние минуты матча в качестве адресата для навесов.



"Кристал Пэлас" присоединяется к борьбе за выживание отнюдь не в качестве фаворита



Команда Партика Виейра находится на 12-м месте после минимального поражения от "Манчестер Сити", но — всего лишь в трех очках от зоны вылета. При нынешней плотности во второй половине турнирной таблицы участниками борьбы за выживание являются все, кто ниже "Астон Виллы", и "орлы" сейчас находятся не в той форме, чтобы не чувствовать тревоги.



"Пэлас" еще не побеждал в 2023 году, так как свои последние три очка подопечные Виейра брали как раз 31 декабря, обыграв на выезде "Борнмут". Тогда казалось, что положение "орлов" не внушает опасений в отношении возможного вылета, но сейчас "Пэлас" всего на три очка опережает "вишен", а именно они занимают 18-е место.



В текущем году "орлы" набрали всего пять очков за счет пяти ничьих и забили всего четыре гола в 10 матчах чемпионата в 2023 году. Впереди у них выезды в гости к набравшим обороты "Брайтону" и "Арсеналу", а затем — серия матчей с командами, уже давно сражающимися за выживание. Если "Пэлас" к тому времени не придет в себя, их просто растопчут команды, пребывающие на кураже и осознающие, что каждая игра — решающая.



Проход "Боруссии" взбодрил "Челси"



Команда Грэма Поттера, наконец, проявила себя с лучшей стороны в чемпионате. Сразу же после важной победы в Лиге Чемпионов над дортмундской "Боруссии" и выхода в четвертьфинал главного еврокубка "синие" хорош провели игру на поле "Лестера".



Можно сказать, что с таким соперником, как "Лестер", многие проявляют свои лучшие качества в атаке, но "Челси" все же выиграл третий матч кряду во всех турнирах и в этот раз был действительно хорош. Кроме трех засчитанных голов, было еще два отмененных, в которых напрямую поучаствовал Михаил Мудрик, записавший на свой счет первую результативную передачу в новом клубе.



Мудрик располагался на непривычном для себя месте центрфорварда, но играл по всему фронту атаки, между линиями, проводя хорошую работу без мяча. В первые выходы в основе он выглядел не лучшим образом, не понимая, как строится игра в атаке у "Челси", но тогда, по правде, это вообще мало кто понимал — в команде было много новичков и много хаоса. Но сейчас Поттер все же начинает выстраивать какой-то фундамент, и к "Челси" пришли первые положительные эмоции в новом году.



Отсутствие Палиньи сделало "Фулхэм" легкой добычей для "Арсенала"



"Фулхэм" был кроток против "Арсенала" — "дачники" выглядели робкими и скромными с первых минут, потому не удивительно, что "Арсенал" так быстро и легко убрал все сомнения на счет победного для себя результата дерби на "Крэйвен Коттадж".



Шансы финишировать в топ-6 для "Фулхэма" невелики, но это не должно умалять отличной работы, проделанной Марку Силвой, потому что на старте многие пророчили "дачникам" возвращение в Чемпионшип.



"Дачники" очень скучали по дисквалифицированному Жоау Палинье: он пропустил четыре матча во всех соревнованиях в этом сезоне, а "Фулхэм" проиграл все четыре, пропустив 12 мячей. "Дачники" сделали все возможное, чтобы переманить его из "Спортинга", и игра без него является напоминанием о том, что им потребуется некоторое время, чтобы накопить глубину состава, которая смягчит такую потерю.



В воскресенье они не смогли зацепиться в центре поля. По крайней мере, их следующие четыре матча в лиге будут против претендентов на вылет, и если Палинья вернется с влиянием, которым он обладал ранее, они все еще могут вернуться в топ-6.



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru