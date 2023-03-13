Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино стал целью для клубов МЛС.

Напомним, перед недавней победой "Ливерпуля" над "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0 Фирмино уведомил своего главного тренера Юргена Клоппа, что не будет продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



В данный момент Роберто сосредоточен на том, чтобы как можно лучше завершить сезон с "Ливерпулем", и не спешит вступать в переговоры с заинтересованными клубами.



Однако возможность заполучить титулованного бразильца свободным агентом вызывает огромный ажиотаж — в том числе за пределами Европы.



Например, в услугах 31-летнего Фирмино заинтересован "Сент-Луис Сити", который в этом году вступил в МЛС и стартовал в Западной Конференции с трех побед подряд.



Примечательно, что спортивный директор "Сент-Луис Сити" Луц Пфанненштиль знаком с Фирмино по совместной работе в "Хоффенхайме", откуда Роберто и перебрался в "Ливерпуль" в 2015 году.



Также на Фирмино, забившего восемь голов в этом сезоне Премьер-Лиги, претендует "Лос-Анджелес", который является действующим обладателем Кубка МЛС.