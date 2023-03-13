Лукаку не входит в планы Поттера

Нападающий Ромелу Лукаку не входит в планы главного тренера "Челси" Грэма Поттера на следующий сезон.

В 2021 году "Челси" приобрел Лукаку у "Интера" за 97.5 млн. фунтов, однако после всего одного сезона на "Стэмфорд Бридж" Ромелу вернулся в итальянский клуб на правах аренды.



В этом сезоне Лукаку отметился только восемью появлениями в стартовом составе "Интера" в рамках Серии А, забив скромные три гола.



Предпочтения самого Лукаку давно известны — Ромелу хочет остаться в "Интере". Однако клуб с "Сан-Сиро" не может позволить себе выкуп игрока сборной Бельгии, которому этой весной исполняется 30.



Но и в "Челси" Лукаку не сильно рады — Поттер считает, что Ромелу не подходит для его стиля футбола, сообщает Daily Mail.



Как бы то ни было, "Челси" примет решение по Лукаку в конце сезона. Ромелу уже не молод и не блещет на футбольном поле, но при этом обладает зарплатой элитного форварда, превратившись в обузу для "синих".