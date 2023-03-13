"Аль-Иттихад" сделал предложение Захе

Вингер "Кристал Пэлас" Уилфрид Заха получил заманчивое предложение от клуба "Аль-Иттихад"из Саудовской Аравии.

Как известно, контракт Захи с "Пэлас" истекает в конце этого сезона, и пока Уилфрид отверг все попытки "орлов" продлить сотрудничество со своим лучшим игроком последних сезонов.



Ранее ожидалось, что Заха попытается свободным агентом перейти в какой-нибудь большой клуб Премьер-Лиги или Европы, однако 30-летний игрок сборной Кот-д'Ивуара может избрать и другое направление.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, "Аль-Иттихад" готов сделать Заху своим самым высокооплачиваемым игроком в истории клуба с зарплатой в 9 миллионов фунтов в год "чистыми" — или около 200,000 фунтов в неделю.



Добавим, ранее Заху также сватали в саудовский "Аль-Наср", за который с недавних пор выступает экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.