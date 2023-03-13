Райс почти наверняка покинет "Вест Хэм"

Деклан Райс Полузащитник Деклан Райс почти наверняка покинет "Вест Хэм" грядущим летом.

В этом сезоне "Вест Хэм" оказался втянут в борьбу за выживание и сейчас лишь по разнице мячей находится над тройкой неудачников Премьер-Лиги.

Конечно, это совершенно не соответствует амбициям Райса, который не делает секрета из своего желания выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.

The Guardian считает уход Райса из "Вест Хэма" почти неминуемым, называя "Арсенал" наиболее вероятным направлением для 24-летнего игрока сборной Англии.

Издание добавляет, что "Вест Хэм" так и не убедил Райса в прогрессе клуба, а у некоторых игроков появились вопросы к методам главного тренера "молотобойцам" Дэвида Мойеса с конца прошлого сезона.


Метки Арсенал, Вест Хэм, Райс

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 402

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. alexomck 13.03.2023 17:33 # alexomck
    к Кейну в Тоттенхэм

    (ответить)

  2. mansoor 13.03.2023 17:30 # mansoor
    По моему Реал заберёт его. Перес любить красивых игроков.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: