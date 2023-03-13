Полузащитник Деклан Райс почти наверняка покинет "Вест Хэм" грядущим летом.

В этом сезоне "Вест Хэм" оказался втянут в борьбу за выживание и сейчас лишь по разнице мячей находится над тройкой неудачников Премьер-Лиги.



Конечно, это совершенно не соответствует амбициям Райса, который не делает секрета из своего желания выступать в Лиге Чемпионов и сражаться за трофеи.



The Guardian считает уход Райса из "Вест Хэма" почти неминуемым, называя "Арсенал" наиболее вероятным направлением для 24-летнего игрока сборной Англии.



Издание добавляет, что "Вест Хэм" так и не убедил Райса в прогрессе клуба, а у некоторых игроков появились вопросы к методам главного тренера "молотобойцам" Дэвида Мойеса с конца прошлого сезона.