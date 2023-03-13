Поттер: "Мудрик будет становиться лучше и лучше"

Главный тренер "Челси" Грэм Поттер выразил уверенность, что вингер Михаил Мудрик будет становиться только лучше и лучше.

В минувшую субботу Мудрик совершил свое первое результативное действие за "Челси" после перехода из "Шахтера" за 89 миллионов фунтов.



Появившись в стартовом составе на матч против "Лестера", Михаил помог "синим" одержать победу 1:3 и даже отметился результативной передачей на Матео Ковачича. Поттер уверен, что это только начало для 22-летнего украинца.



"Он будет становиться лучше и лучше. Он молодой игрок, у которого не так много опыта, поэтому с каждым матчем он будет становиться лучше и лучше".



"У него великолепный настрой, он хочет помогать команде и трудиться ради команды. Я доволен, что он отдал результативную передачу и помог нам", — цитирует Поттера Football.London.