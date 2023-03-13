Беллингем выберет между "Ливерпулем" и "Реалом"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем сузил круг рассматриваемых им клубов до "Ливерпуля" и "Реала".

По всей видимости, этот сезон станет последним для Беллингема в Дортмунде. Джуда сватают во многие клубы, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ, однако AS утверждает, что 19-летний англичанин выберет между "Ливерпулем" и "Реалом".



По информации испанского издания, "Реал" рассматривает Беллингема в качестве своей приоритетной цели на летнее трансферное окно.



Более того, недавно делегация "Реала" побывала в Германии на переговорах с окружением Беллингема, чтобы "укрепить связи" и "подготовить почву" для будущего трансфера.



Ожидается, что теперь "Реал" сделает свое предложение, размер которого может составить 140 миллионов евро (124 млн. фунтов), включая бонусы.