Беллингем выберет между "Ливерпулем" и "Реалом"
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем сузил круг рассматриваемых им клубов до "Ливерпуля" и "Реала".
По всей видимости, этот сезон станет последним для Беллингема в Дортмунде. Джуда сватают во многие клубы, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ, однако AS утверждает, что 19-летний англичанин выберет между "Ливерпулем" и "Реалом".
По информации испанского издания, "Реал" рассматривает Беллингема в качестве своей приоритетной цели на летнее трансферное окно.
Более того, недавно делегация "Реала" побывала в Германии на переговорах с окружением Беллингема, чтобы "укрепить связи" и "подготовить почву" для будущего трансфера.
Ожидается, что теперь "Реал" сделает свое предложение, размер которого может составить 140 миллионов евро (124 млн. фунтов), включая бонусы.
13.03.2023 15:00
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Ну тут выбор очевиден.
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Эта гниль создана для подзалупаля, но они бомжи свой лимит в пятилетку потратили на хуйнеза
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