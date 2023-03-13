Беллингем выберет между "Ливерпулем" и "Реалом"

Джуд Беллингем Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джуд Беллингем сузил круг рассматриваемых им клубов до "Ливерпуля" и "Реала".

По всей видимости, этот сезон станет последним для Беллингема в Дортмунде. Джуда сватают во многие клубы, включая "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ, однако AS утверждает, что 19-летний англичанин выберет между "Ливерпулем" и "Реалом".

По информации испанского издания, "Реал" рассматривает Беллингема в качестве своей приоритетной цели на летнее трансферное окно.

Более того, недавно делегация "Реала" побывала в Германии на переговорах с окружением Беллингема, чтобы "укрепить связи" и "подготовить почву" для будущего трансфера.

Ожидается, что теперь "Реал" сделает свое предложение, размер которого может составить 140 миллионов евро (124 млн. фунтов), включая бонусы.


Метки Беллингем, Боруссия, Ливерпуль, Реал

Автор mihajlo   

Дата 13.03.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. suddenly 13.03.2023 15:29 # suddenly
    Ну тут выбор очевиден.

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  2. meshuggah 13.03.2023 15:14 # meshuggah
    Эта гниль создана для подзалупаля, но они бомжи свой лимит в пятилетку потратили на хуйнеза

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