"Тоттенхэм" начал переговоры с Кейном о новом контракте

"Тоттенхэм" инициировал переговоры со своим нападающим Харри Кейном о новом контракте.

29-летний Кейн весьма уверенно проводит этот сезон. Отметившись дублем против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу (3:1), Харри достиг рубежа в 22 гола в этом сезоне.



Однако сам сезон складывается разочаровывающим образом для "Тоттенхэма", который уже лишился шансов на трофеи и лишь сражается за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



Складывается впечатление, что сейчас наиболее подходящий момент для Кейна уйти от "шпор", благо от контракта Харри остается только один полный год.



Однако The Athletic утверждает, что "Тоттенхэм" отчаянно хочет сохранить своего лучшего бомбардира всех времен и уже предпринимает шаги в этом направлении.



"Тоттенхэм" инициировал переговоры с Кейном о новой сделке и при необходимости даже готов продолжить диалог в следующем сезоне, рискуя лишиться Харри безо всякой компенсации летом 2024.



Добавим, главными претендентами на Кейна считаются "Манчестер Юнайтед" и "Бавария". Если дело все же дойдет до продажи, президент "шпор" Даниэль Леви потребует минимум 100 миллионов фунтов за капитана сборной Англии.