Линкер возвращается в эфир BBC

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер договорился о своем возвращении на роль ведущего телешоу Match of the Day.

Напомним, на прошлой неделе Линекер был отстранен от роли ведущего самого популярного футбольного телешоу. Так корпорация BBC отреагировала на критику Гари миграционной политики британских властей.



Линекер был поддержан не только своими коллегами по студии в лице Яна Райта и Алана Ширера, но также игроками, тренерами, комментаторами и другими публичными личностями.



В результате продолжительность субботнего выпуска Match of the Day составила только 20 минут. Передача была лишена комментариев, аналитики экспертов, послематчевых интервью и тематической музыки.



Как стало известно Sky Sports, в конце концов боссы BBC принесли свои извинения Линекеру, и теперь Гари возвращается к работе. Позже днем насчет этого будет сделано официальное заявление.