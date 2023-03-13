Де Брюйне не согласен, что у него спад

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне не согласился с тем, что он переживает спад.

Де Брюйне зарекомендовал себя одним из лучших игроков в истории Премьер-Лиги, завоевав с "горожанами" четыре из пяти последних титулов.



Однако в этой кампании к форме Де Брюйне появились вопросы. Кевин выходил в старте лишь на пять из девяти последних матчей во всех соревнованиях.



Сам 31-летний бельгиец не чувствует, что стал играть хуже. Просто у людей другие ожидания насчет него.



"Конечно, у людей другие стандарты насчет меня в сравнении со многими игроками. Просто так сложилось".



"Люди ожидают, что я буду забивать и ассистировать в каждом матче. Думаю, я играю довольно хорошо. Возможно, у меня меньше результативных передач, но я не думаю, что создаю меньше".



"Я особо не смотрю на эти вещи. Я чувствую себя хорошо. Думаю, моя игра в порядке. Возможно, я не играю в свой лучший футбол, но я играю хорошо".



"Вы сами знаете статистику — я создал больше всех в лиге и имею больше всех результативных передач, хотя я даже пропустил четыре или пять матчей. Для меня ничего не изменилось. Я делаю то же самое, что и последние восемь лет здесь и 15 лет в профессиональной карьере, и я чувствую себя хорошо", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.