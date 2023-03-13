Виллиан жалеет, что ушел из "Челси"

Вингер "Фулхэма" Виллиан заявил, что его переход из "Челси" в "Арсенал" в 2020 году был ошибкой.

Не сумев договориться с "Челси" о новом контракте, Виллиан решил перейти свободным агентом в "Арсенал", где получил соглашение на три года.



Однако Виллиан забил лишь один гол в 37 матчах и уже спустя год разорвал отношения с "канонирами", добровольно отказавшись от зарплаты по оставшемуся контракту.



Далее Виллиан отправился в "Коринтианс", а прошлым летом вернулся в Премьер-Лигу, присоединившись к "Фулхэму". 34-летний бразилец отлично себя чувствует у "дачников", но признает, что ранее он совершил большую карьерную ошибку.



"Да. Я бы хотел, чтобы мне никогда не пришлось уходить (из "Челси")... Конечно, сейчас это легко говорить, но в тот момент у тебя в голове так много мыслей..."



"Сейчас я счастлив в "Фулхэме", я получаю удовольствие здесь. Такова жизнь".



"Что пошло не так? Я не знаю. Менялось все вокруг, и я был в эпицентре этого. Я был в восторге, когда перешел к ним (в "Арсенал"). Я упорно тренировался, но у нас не сложилось, вот и все", — сообщил Виллиан Sky Sports.