Виллиан жалеет, что ушел из "Челси"
Вингер "Фулхэма" Виллиан заявил, что его переход из "Челси" в "Арсенал" в 2020 году был ошибкой.
Не сумев договориться с "Челси" о новом контракте, Виллиан решил перейти свободным агентом в "Арсенал", где получил соглашение на три года.
Однако Виллиан забил лишь один гол в 37 матчах и уже спустя год разорвал отношения с "канонирами", добровольно отказавшись от зарплаты по оставшемуся контракту.
Далее Виллиан отправился в "Коринтианс", а прошлым летом вернулся в Премьер-Лигу, присоединившись к "Фулхэму". 34-летний бразилец отлично себя чувствует у "дачников", но признает, что ранее он совершил большую карьерную ошибку.
"Да. Я бы хотел, чтобы мне никогда не пришлось уходить (из "Челси")... Конечно, сейчас это легко говорить, но в тот момент у тебя в голове так много мыслей..."
"Сейчас я счастлив в "Фулхэме", я получаю удовольствие здесь. Такова жизнь".
"Что пошло не так? Я не знаю. Менялось все вокруг, и я был в эпицентре этого. Я был в восторге, когда перешел к ним (в "Арсенал"). Я упорно тренировался, но у нас не сложилось, вот и все", — сообщил Виллиан Sky Sports.
13.03.2023 10:00
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