Гвардиола не считает опыт побед преимуществом "Сити"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что предыдущий опыт завоевания титула Премьер-Лиги не дает его команде никакого преимущества в сравнении с "Арсеналом" в этом сезоне.

"Сити" становился чемпионом Премьер-Лиги в четырех из пяти предыдущих сезонов, а в этой кампании продолжает преследовать лидирующий "Арсенал".



Однако Гвардиола не рассматривает этот опыт побед как преимущество. Более того, Хосеп чувствует, что конкурент его команды по чемпионской гонке предельно голоден до успеха.



"Слушайте, если бы эта вещь с опытом работала, то чемпионом всегда бы становилась команда, которая выигрывала титул в предыдущем сезоне".



"Смотрите: "Ливерпуль" проиграл "Борнмуту", хоты несколько месяцев назад они победили их 9:0. Поэтому тебе так сложно во всем".



"Твои достижения — в прошлом. Ты должен делать это снова, потому что футбол непредсказуем. В футболе происходит много вещей, которые воспринимаются как нечто само собой разумеющееся или гарантированное, но это не так".



"Арсенал" — по-прежнему фаворит, потому что они впереди. Они много лет не выигрывали Премьер-Лигу, и это придает тебе дополнительную мотивацию и помогает выигрывать матчи, как было с ними в 1991, 1998 годах".



"Это то, чего у нас нет, потому что мы выиграли два последних титула. Но мы все еще в гонке".



"Обычно в этой стране, когда ты много побеждал в прошлом и не лучшим образом начинаешь новый сезон, ты выбываешь из гонки, потому что ты недостаточно стабилен".



"Но мы все еще в гонке. И это лучший "трофей" и комплимент, что только может быть для нас. Я не знаю, что случится в остатке сезона, но я знаю, что парни хотят снова сделать это. Мы будем сражаться ради этого, и это замечательно", — цитирует Гвардиолу The Independent.