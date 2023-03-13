Чилуэлл может стать жертвой массовой чистки в "Челси"

Защитник Бен Чилуэлл рискует стать жертвой массовой чистки, которую планирует "Челси" в конце сезона, и это может оказаться на руку "Манчестер Сити".

За два последних трансферных окна "Челси" совершил огромное количество приобретений, и сейчас на балансе первой команды "синих" значится свыше 30 игроков.



Неудачное складывающийся сезон дополнительно подталкивает "Челси" к чистке, и в числе игроков, от которых лондонский клуб может отказаться по тем или иным причинам грядущим летом, называются Мейсон Маунт, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рубен Лофтус-Чик.



Может покинуть "Стэмфорд Бридж" и 26-летний Чилуэлл, от контракта которого остается два года. Сейчас Бен находится в самом расцвете сил, и это идеальная возможность для "Челси" выгодно продать игрока, чья трансферная стоимость вскоре может начать снижаться — как из-за истекающего контракта, так и из-за возраста.



Также "Челси" держит в уме склонность Чилуэлла к травмам, потому что за три года в Лондоне экс-защитник "Лестера" сыграл 76 матчей.



По информации The Athletic, Чилуэлл может найти пристанище в "Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола хотел заполучить его еще в 2020 году, когда Бен переходил в "Челси" за 50 миллионов фунтов.



Гвардиоле нужен левый защитник, потому что Жоау Канселу был отправлен в аренду в "Баварию" и едва ли вернется в Манчестер, а для Натана Аке эта позиция не является идеальной.