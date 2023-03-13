Чилуэлл может стать жертвой массовой чистки в "Челси"
Защитник Бен Чилуэлл рискует стать жертвой массовой чистки, которую планирует "Челси" в конце сезона, и это может оказаться на руку "Манчестер Сити".
За два последних трансферных окна "Челси" совершил огромное количество приобретений, и сейчас на балансе первой команды "синих" значится свыше 30 игроков.
Неудачное складывающийся сезон дополнительно подталкивает "Челси" к чистке, и в числе игроков, от которых лондонский клуб может отказаться по тем или иным причинам грядущим летом, называются Мейсон Маунт, Матео Ковачич, Сесар Аспиликуэта, Кристиан Пулишич, Пьер-Эмерик Обамеянг и Рубен Лофтус-Чик.
Может покинуть "Стэмфорд Бридж" и 26-летний Чилуэлл, от контракта которого остается два года. Сейчас Бен находится в самом расцвете сил, и это идеальная возможность для "Челси" выгодно продать игрока, чья трансферная стоимость вскоре может начать снижаться — как из-за истекающего контракта, так и из-за возраста.
Также "Челси" держит в уме склонность Чилуэлла к травмам, потому что за три года в Лондоне экс-защитник "Лестера" сыграл 76 матчей.
По информации The Athletic, Чилуэлл может найти пристанище в "Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола хотел заполучить его еще в 2020 году, когда Бен переходил в "Челси" за 50 миллионов фунтов.
Гвардиоле нужен левый защитник, потому что Жоау Канселу был отправлен в аренду в "Баварию" и едва ли вернется в Манчестер, а для Натана Аке эта позиция не является идеальной.
13.03.2023 08:00
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Последние комментарии:
Чистка в членси. Маунтенка нужно забирать на Пенфилд!
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Голубятня облизывает Чилла и хочет к себе. ТакТак и пускает фейковые новости!
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Дебилы.... :)) кто эту хуету запустил поо Чилла? Идиоты!
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Безмозг спалился))
https://ibb.co/DV1nW2G
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да конечно, членососы, вам надо продать Чиллуэла, Маунта, Тиагу Силву, Риса Джеймса, Аспи и Канте и остаться с игроками вашего ментального уровня
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Не попадая в Еврокубки некоторые персонажи сами стартанут от пенсов.
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Защитник Бен Чилуэлл рискует стать жертвой массовой чистки, которую планирует "Челси" в конце сезона
Источник: http://fapl.ru/posts/99135/?c=1
В конце весны вообще массовые чистки не только в Челси ожидаются. Тут Бену ещё повезло
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Бен это бриллиант в короне Челсеа - какие еще могут быть доказательства?
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Зиеш, Пулишич, Кукурелья, Обамеянг, Лукаку, Лофтус-Чик, Феликс не продлевать/покупать, Менди, Маунт. Разве мало?
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не трогайте Бена!
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Здравствуйте добрый день, меня зовут Мурад Кариока. Расскажу коротко о брендах. Мне нравится Armani, такие как Dolce Gabanna, например очки Porche Design. Пиджаки я в основном люблю такие итальянские или французские, чтоб они были такие бархатные такие, знаете, чтоб у них вид был такой... такого аристократа или эстета или человека с высшего общества, потому что я сейчас стал интересоваться именно этим. воооот и люблю хорошую шмотку: пускай она будет одна-две, но она у тебя будет в гардеробе, и она будет у тебя твоя, и ты должен следить за ней, как это ты делаешь лично за собой. вооот ээээ.... мне нравятся также итальянские костюмы, классика, бабочка, галстуки, есть... такая маленькая коллекция у меня дома. вооот... обувь... тоже люблю коллекционировать, а также ее носить. так что я стал таким уже таким матерым шопоголиком и модником, можно сказать, потому что это мой стиль, мой образ, и я желаю того же вам и всем людям.
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