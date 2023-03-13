Тен Хаг жалуется на непоследовательность системы VAR

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг пожаловался на отсутствие последовательности в работе системы VAR в этом сезоне Премьер-Лиги.

Накануне "Юнайтед" сыграл без голов с "Саутгемптоном", а подключение системы VAR обернулось для "красных дьяволов" удалением их полузащитника Каземиро.



В то же время рефери Энтони Тэйлор не получил сигнала от VAR, когда "Юнайтед" дважды претендовал на пенальти: в случае с фолом Кайла Уолкер-Питерса и в случае с попаданием мяча в руку Армеля Белла-Кочапа.



Тен Хаг признается, что — также смотря матчи других команд — совсем перестал понимать, когда VAR подключается.



"Отсутствие последовательности означает, что игроки больше не знает, какова политика. Думаю, все перемешалось. Например, вчера в матче "Лестера" и "Челси" был эпизод (фол Рикарду Перейры на Жоау Фелише), когда VAR не подключилась".



"Сегодня VAR подключилась (чтобы удалить Каземиро), но затем были две ситуации с пенальти, и VAR не подключалась. Особенно в первом случае, когда была явная игра рукой. Так какова политика?"



"Удаление Каземиро — очередное подтверждение непоследовательности. На старте сезона рефери пришли к нам с политикой "мы — Премьер-Лига, судейство будет сильным, мы поощряем энергичную игру".



"Каземиро сыграл свыше 500 матчей в европейских лигах и никогда не получал красную карточку, а здесь у него их уже две. Он играет жестко, но справедливо, в том числе в этой ситуации. То же самое с его удалением против "Кристал Пэлас" — оно было очень спорным".



"На стоп-кадре это выглядит плохо, но каждый, кто понимает футбол и принимает участие в игре на высоком уровне, знает, что на самом деле плохо, а что нет, что справедливо".



"Уверяю вас, Каземиро — очень справедливый игрок. Жесткий, но справедливо, и отсутствие удалений в 500+ матчах в больших лигах это подтверждает", — цитирует Тен Хага The Independent.