Артета рад возвращению Жезуса в строй

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей радостью от возвращения нападающего Габриэля Жезуса на футбольное поле.

Появившись на замену в воскресном матче Премьер-Лиги против "Фулхэма", Жезус сыграл за "Арсенал" впервые с ноября и впервые после перенесенной в декабре операции на колене.



После победы 0:3 Артета выразил удовлетворение от того, теперь ему придется ломать голову над выбором линии нападения.



"Его возвращение — это большой импульс. Сегодня был первый шаг. Мы не знал, правильный ли это матч для него. Несколько дней назад он сказал мне: "Мне все еще чего-то не хватает".



"Вчера я взглянул в его глаза, и он сказал: "Я готов". Я ответил: "Окей!"



"И затем нам предоставилась возможность выпустить его. Это тот самый первый шаг, но он придаст ему большой импульс. Он выглядит свободным, он выглядит готовым, и после выхода на замену он сразу создал два больших момента. Замечательно, что он вернулся".



"Как и в любой другой команде, он должен заслужить свое место. У нас есть различные варианты игры, и это замечательная проблема, поверьте мне".



"Он был так рад. Он много трудился в последние месяцы, и персонал провел многие часы вместе с ним, чтобы попытаться удовлетворить все его потребности".



"Он хотел больше, больше и больше, он очень стремился вернуться в строй. Было приятно увидеть его с улыбкой на лице, я был очень рад за него", — цитирует Артету Sky Sports.