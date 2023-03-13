"Юнайтед" не будет оспаривать удаление Каземиро

"Манчестер Юнайтед" не будет подавать апелляцию на удаление Каземиро против "Саутгемптона", а значит теперь бразильский полузащитник будет дисквалифицирован на четыре матча.

Напомним, Каземиро был удален в первом тайме воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд", шипами въехав в ногу Карлоса Алькараса.



Изначально рефери Энтони Тэйлор показал Каземиро только "горчичник", но после обращения к VAR и похода к монитору у бровки изменил цвет карточки на красный.



После матча, завершившегося со счетом 0:0, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг посетовал на отсутствие последовательности в судейских решениях в Премьер-Лиге и заявил, что рефери оказал большое влияние на эту игру.



Однако Manchester Evening News утверждает, что "красные дьяволы" сразу решили не пользоваться своим правом на апелляцию. Поскольку это уже второе в этом сезоне удаление для Каземиро, теперь 31-летний бразилец будет дисквалифицирован на четыре матча.



Таким образом, Каземиро пропустит четвертьфинал Кубка Англии против "Фулхэма" и матчи Премьер-Лиги против "Ньюкасла", "Брентфорда", "Эвертона".



Поскольку Кристиан Эриксен и Донни Ван де Бек сейчас травмированы, у болельщиков "Юнайтед" есть все шансы увидеть в ближайших матчах знаменитую связку "МакФред" — из Скотта Мактоминея и Фреда.