Артета похвалил Троссарда после трех результативных передач

Наставник "Арсенала" Микель Артета похвалил Леандро Троссарда после хет-трика результативных передач бельгийского вингера в матче против "Фулхэма".

Купив 28-летнего Троссарда у "Брайтона" в январе, "Арсенал" получил игрока, которому не требуется адаптация к Премьер-Лиге.



В воскресенье Троссард это доказал, сыграв ключевую роль в победе "канониров" над "Фулхэмом" со счетом 0:3. Своей игрой, а также стремлением принять участие в дерби, несмотря на проблемы со здоровьем, Леандро по-настоящему впечатлил Артету.



"Когда в штрафной площади случается столпотворение, многие игроки не обладают достаточным хладнокровием, спешат с передачами и не могут разглядеть свои цвета, но он — противоположность этому".



"Он отдал три результативные передачи и сам мог забить дважды. Думаю, он произвел очень сильное впечатление".



"Но это не все — три дня назад он получил травму, которая могла вывести его из строя на неделю или 10 дней, но он очень хотел вернуться пораньше, и доктора с нашим медицинским штабом хорошо потрудились для этого".



"Мы нуждались в нем сегодня, и его вклад в победу был огромным", — цитирует Артету Sky Sports.