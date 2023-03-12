Гарначо покидал "Олд Траффорд" на костылях

"Манчестер Юнайтед" рискует на продолжительное время лишиться своего вингера Алехандро Гарначо, который получил травму лодыжку в матче против "Саутгемптона".

Гарначо внезапно ворвался в планы главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага по ходу этого сезона, а недавно впервые в своей карьере был вызван в сборную Аргентины.



Однако теперь международный дебют Алехандро и его участие в ближайших матчах "Юнайтед" находятся под большим вопросом.



Появившись на замену во втором тайме воскресного матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона" (0:0), в концовке Гарначо получил травму лодыжки и уступил свое место на поле Фреду, а стадион покидал на костылях.



"Да, ему крепко досталось. Он подвернул свою лодыжку. Я не стал рисковать и убрал его".



"Он немного хромал после жесткого столкновения. Они выпустили еще одного нападающего, крупного и высокого, а я не хотел рисковать. Мы и так были вдесятером, причем один мог играть где-то на 90 процентов, поэтому я произвел обратную замену, но я не думаю, что травма слишком серьезна", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.