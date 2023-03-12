Олдридж советует "Ливерпулю" подумать о продаже Салаха

Бывший игрок "Ливерпуля" Джон Олдридж посоветовал "красным" подумать о продаже нападающего Мохамеда Салаха грядущим летом.

Отметившись дублем против "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд, накануне против "Борнмута" Салах снова ушел в тень и даже не смог реализовать пенальти.



Олдридж расстроен, что Салах не справляется с ролью лидера, и ожидает, что "Ливерпуль" задумается о расставании с 30-летним египтянином, если тот так и не прибавит в остатке сезона.



"В предыдущие сезоны у "Ливерпуля" было слишком много скорости, мощи и желания для такого рода команд, сражающихся за выживание. И все это изменилось — я смотрю на Мохамеда Салаха, и что-то не в порядке".



"После его голов против "Юнайтед" в прошлое воскресенье я ожидал, что Салах поведет команду за собой в остатке сезона и будет стабильно забивать по два-три гола в неделю. Все мы знаем, насколько хорош был и все еще является Салах, но вчера он был ужасен, и мне не нужно говорить ему об этом".



"Забудьте о пенальти, который он не реализовал. Он показал игру, которой не хватало страсти, и я ненавижу писать такого рода вещи о игроке, который входит в число лучших в истории "Ливерпуля".



"Возможно, летом будут дебаты о том, стоит ли "Ливерпулю" продать Салаха и использовать эти деньги, чтобы реинвестировать в укрепление состава. Однако эта идея может подождать до окончания сезона. От настоящего момента и до финиша Салах должен вести "Ливерпуль" за собой как лидер нападения — против "Борнмута" он этого просто не делал", — сообщил Олдридж Sunday World.