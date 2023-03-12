Тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро в матче против "Саутгемптона" (0:0).
Каземиро оставил свою команду вдесятером уже на 34-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". Это уже второе удаление 31-летнего бразильца в этом сезоне, что не укладывается в голове у Тен Хага.
Вместе с тем Эрик остался доволен тем, как его команда стремилась к победе, несмотря на дефицит в одного игрока.
"Каземиро сыграл свыше 500 матчей в Европе и никогда не получал красной карточки. Теперь у него уже две в Премьер-Лиге".
"Его отсутствие — не проблема. Мы справимся с этим. Рефери оказал большое влияние на этот матч".
"Команда заслуживает большой похвалы. Они проявили большой характер, так долго играя вдесятером. Они были сильны физически и духом, чтобы набрать очко", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.
12.03.2023 20:00
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Они с Фернандешем совершают много полезных действий, но как же часто они ошибаются. При этом их полезные действия перевешивают ошибки, иначе бы они сидели в запасе, наверное.
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Опытнейший игрок, но слов нет. Уже второй раз подводит команду на ровном месте, баран
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