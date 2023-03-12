Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро в матче против "Саутгемптона" (0:0).

Каземиро оставил свою команду вдесятером уже на 34-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". Это уже второе удаление 31-летнего бразильца в этом сезоне, что не укладывается в голове у Тен Хага.



Вместе с тем Эрик остался доволен тем, как его команда стремилась к победе, несмотря на дефицит в одного игрока.



"Каземиро сыграл свыше 500 матчей в Европе и никогда не получал красной карточки. Теперь у него уже две в Премьер-Лиге".



"Его отсутствие — не проблема. Мы справимся с этим. Рефери оказал большое влияние на этот матч".



"Команда заслуживает большой похвалы. Они проявили большой характер, так долго играя вдесятером. Они были сильны физически и духом, чтобы набрать очко", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.