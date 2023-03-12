Тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро

Каземиро Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг прокомментировал удаление Каземиро в матче против "Саутгемптона" (0:0).

Каземиро оставил свою команду вдесятером уже на 34-й минуте воскресного матча Премьер-Лиги на "Олд Траффорд". Это уже второе удаление 31-летнего бразильца в этом сезоне, что не укладывается в голове у Тен Хага.

Вместе с тем Эрик остался доволен тем, как его команда стремилась к победе, несмотря на дефицит в одного игрока.

"Каземиро сыграл свыше 500 матчей в Европе и никогда не получал красной карточки. Теперь у него уже две в Премьер-Лиге".

"Его отсутствие — не проблема. Мы справимся с этим. Рефери оказал большое влияние на этот матч".

"Команда заслуживает большой похвалы. Они проявили большой характер, так долго играя вдесятером. Они были сильны физически и духом, чтобы набрать очко", — сообщил Тен Хаг Sky Sports.


Метки Каземиро, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Саутгемптон, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2023 20:00

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 12.03.2023 20:17 # ilovemanutd
    Они с Фернандешем совершают много полезных действий, но как же часто они ошибаются. При этом их полезные действия перевешивают ошибки, иначе бы они сидели в запасе, наверное.

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  2. lambert757 12.03.2023 20:06 # lambert757
    Опытнейший игрок, но слов нет. Уже второй раз подводит команду на ровном месте, баран

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