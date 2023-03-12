"Арсенал" играючи разобрался с "Фулхэмом"
Три результативные передачи Леандро Троссарда позволили "Арсеналу" разгромить "Фулхэм" со счетом 0:3 и восстановить пятиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги.
В старте у "дачников" произошло два изменения. Тосин Адарабиойо появился вместо Иссы Диопа, Бобби Декордова-Рид — вместо Виллиана.
Относительно выезда к "Спортингу" в Лиге Европы наставник "канониров" Микель Артета вернул в стартовый состав Аарона Рамсдейла, Габриэля Магальяэса, Томаса Партея, Мартина Эдегора и Леандро Троссарда.
Первый опасный момент в матче возник на 16-й минуте, когда Габриэль Мартинелли сыграл в стенку с партнером на левом фланге, вошел в штрафную и пробил с острого угла. Бернд Лено спас свою команду, но мяч попал в Энтони Робинсона и отскочил в ворота. К счастью для хозяев, был зафиксирован офсайд, поэтому автогол не засчитали.
И все-таки спустя пять минут счет был открыт. Троссард подал угловой, а Магальяэс выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота — 1:0.
Прошло еще пять минут, и "Арсенал" удвоил счет на табло благодаря быстрой контратаке. Оказавшись на левом краю штрафной, Троссард набросил мяч к дальней штанге, а там Мартинелли нанес удар головой — 2:0.
"Фулхэм" был вынужден раскрываться, но серьезных проблем Аарону Рамсдейлу не доставил, а в концовке первого тайма пропустил еще раз. Лено не позволил отличиться Мартинелли, но в следующей атаке неудержимый Троссард перевел мяч верхом на дальний край штрафной, где Эдегор совершил пару касаний и затем расстрелял ворота — 3:0.
Нужно отдать должное "дачникам", которые не развалились после трех пропущенных голов и во втором тайме прикладывали большие усилия, чтобы размочить счет.
Однажды Александар Митрович даже пробил головой в перекладину, однако "канониры" так ни не пропустили.
"Арсенал" играючи разобрался с "Фулхэмом" в первом тайме, поэтому во втором мог позволить себе не напрягаться.
"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче
12.03.2023 19:00
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Последние комментарии:
Фишка Арсенала - высокий прессинг и стремление подолгу владеть мячом . Играть без мяча очень трудно. Поэтому Лестер и Фулхэм толком-то ничего не создали. Но Артурик слишком туп, чтоб это понять. Ему легче поверить во всякие заговоры))))
(ответить)
Доминирование скама уже началось?
(ответить)
Колбасники просто не переживут чемпионство сиси скума и чорли. Поэтому на данный момент все их устраивает
(ответить)
Артурик - позор фапла)))
(ответить)
ору смотрел матч с лестером, там те явно слили катку арса, даже в футбол не играли
этот матч не смотрел, но админ заголовком явно намекает что очевидный слив фулхэма
арсенал это позор лиги, думаю будет разбирательство, как арсенал пытался подкупить команды ради мечты о титуле
(ответить)
https://t.me/KARAS_EVGEN/7851
Крассиао.
(ответить)
Как повезло Арсеналу, что Челси перехватил Мудрика, а Арсеналу достался Троссард ..если все-таки канониры станут чемпиками надо будет Боули бутылку шампанского отправить)
(ответить)
Эпилепсию на ноги кто делает ? Я своего сына вырастила на ногах?
(ответить)
Играючи, мммм?
(ответить)
100 победа Артеты, норм
(ответить)
Чистая красная, Каз дол6ое6
(ответить)
Предсказуемая победа. Кому не нравится, тому в церковь. © Артета.
(ответить)
Я и есть ФУТБОЛ!
(ответить)
Наверно Артета благодарит Аллаха, что взял Троссара вместо Мудрика.
(ответить)
ЖОПАНЮХИ, ДОЛОЖИТЕ УРОВЕНЬ НАХРЮКА!
(ответить)
Пепу надо было сохранить черновик Артеты, щас бы шли первыми
(ответить)
Вот,всё у ЭТИХ получается,но молодость пройдёт завтра и получится ЛИВЕРПУЛЬ!
(ответить)
Изи катка
(ответить)
Фулэм в АПЛ сохранился, теперь можно и вату катать в остатке сезона
(ответить)
Илкай Гюндоган, выкуси)
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