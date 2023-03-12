Три результативные передачи Леандро Троссарда позволили "Арсеналу" разгромить "Фулхэм" со счетом 0:3 и восстановить пятиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги.

В старте у "дачников" произошло два изменения. Тосин Адарабиойо появился вместо Иссы Диопа, Бобби Декордова-Рид — вместо Виллиана.



Относительно выезда к "Спортингу" в Лиге Европы наставник "канониров" Микель Артета вернул в стартовый состав Аарона Рамсдейла, Габриэля Магальяэса, Томаса Партея, Мартина Эдегора и Леандро Троссарда.



Первый опасный момент в матче возник на 16-й минуте, когда Габриэль Мартинелли сыграл в стенку с партнером на левом фланге, вошел в штрафную и пробил с острого угла. Бернд Лено спас свою команду, но мяч попал в Энтони Робинсона и отскочил в ворота. К счастью для хозяев, был зафиксирован офсайд, поэтому автогол не засчитали.



И все-таки спустя пять минут счет был открыт. Троссард подал угловой, а Магальяэс выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота — 1:0.



Прошло еще пять минут, и "Арсенал" удвоил счет на табло благодаря быстрой контратаке. Оказавшись на левом краю штрафной, Троссард набросил мяч к дальней штанге, а там Мартинелли нанес удар головой — 2:0.



"Фулхэм" был вынужден раскрываться, но серьезных проблем Аарону Рамсдейлу не доставил, а в концовке первого тайма пропустил еще раз. Лено не позволил отличиться Мартинелли, но в следующей атаке неудержимый Троссард перевел мяч верхом на дальний край штрафной, где Эдегор совершил пару касаний и затем расстрелял ворота — 3:0.



Нужно отдать должное "дачникам", которые не развалились после трех пропущенных голов и во втором тайме прикладывали большие усилия, чтобы размочить счет.



Однажды Александар Митрович даже пробил головой в перекладину, однако "канониры" так ни не пропустили.



"Арсенал" играючи разобрался с "Фулхэмом" в первом тайме, поэтому во втором мог позволить себе не напрягаться.



"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче