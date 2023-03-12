"Арсенал" играючи разобрался с "Фулхэмом"

Мартин Эдегор и Леандро Троссард Три результативные передачи Леандро Троссарда позволили "Арсеналу" разгромить "Фулхэм" со счетом 0:3 и восстановить пятиочковый отрыв во главе Премьер-Лиги.

В старте у "дачников" произошло два изменения. Тосин Адарабиойо появился вместо Иссы Диопа, Бобби Декордова-Рид — вместо Виллиана.

Относительно выезда к "Спортингу" в Лиге Европы наставник "канониров" Микель Артета вернул в стартовый состав Аарона Рамсдейла, Габриэля Магальяэса, Томаса Партея, Мартина Эдегора и Леандро Троссарда.

Первый опасный момент в матче возник на 16-й минуте, когда Габриэль Мартинелли сыграл в стенку с партнером на левом фланге, вошел в штрафную и пробил с острого угла. Бернд Лено спас свою команду, но мяч попал в Энтони Робинсона и отскочил в ворота. К счастью для хозяев, был зафиксирован офсайд, поэтому автогол не засчитали.

И все-таки спустя пять минут счет был открыт. Троссард подал угловой, а Магальяэс выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в ворота — 1:0.

Прошло еще пять минут, и "Арсенал" удвоил счет на табло благодаря быстрой контратаке. Оказавшись на левом краю штрафной, Троссард набросил мяч к дальней штанге, а там Мартинелли нанес удар головой — 2:0.

"Фулхэм" был вынужден раскрываться, но серьезных проблем Аарону Рамсдейлу не доставил, а в концовке первого тайма пропустил еще раз. Лено не позволил отличиться Мартинелли, но в следующей атаке неудержимый Троссард перевел мяч верхом на дальний край штрафной, где Эдегор совершил пару касаний и затем расстрелял ворота — 3:0.

Нужно отдать должное "дачникам", которые не развалились после трех пропущенных голов и во втором тайме прикладывали большие усилия, чтобы размочить счет.

Однажды Александар Митрович даже пробил головой в перекладину, однако "канониры" так ни не пропустили.

"Арсенал" играючи разобрался с "Фулхэмом" в первом тайме, поэтому во втором мог позволить себе не напрягаться.

"Фулхэм" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2023 19:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 12.03.2023 20:09 # takernotagiver
    Фишка Арсенала - высокий прессинг и стремление подолгу владеть мячом . Играть без мяча очень трудно. Поэтому Лестер и Фулхэм толком-то ничего не создали. Но Артурик слишком туп, чтоб это понять. Ему легче поверить во всякие заговоры))))

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  2. hachidlo 12.03.2023 20:09 # hachidlo
    Доминирование скама уже началось?

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  3. liverpo0ol 12.03.2023 20:08 # liverpo0ol
    Колбасники просто не переживут чемпионство сиси скума и чорли. Поэтому на данный момент все их устраивает

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  4. takernotagiver 12.03.2023 19:57 # takernotagiver
    Артурик - позор фапла)))

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  5. thegodfather 12.03.2023 19:55 # thegodfather
    ору смотрел матч с лестером, там те явно слили катку арса, даже в футбол не играли
    этот матч не смотрел, но админ заголовком явно намекает что очевидный слив фулхэма


    арсенал это позор лиги, думаю будет разбирательство, как арсенал пытался подкупить команды ради мечты о титуле

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  6. iskander8sg 12.03.2023 19:46 # iskander8sg
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    Крассиао.

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  7. aliluya-nn 12.03.2023 19:45 # aliluya-nn
    Как повезло Арсеналу, что Челси перехватил Мудрика, а Арсеналу достался Троссард ..если все-таки канониры станут чемпиками надо будет Боули бутылку шампанского отправить)

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  8. liverpo0ol 12.03.2023 19:44 # liverpo0ol
    Эпилепсию на ноги кто делает ? Я своего сына вырастила на ногах?

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  9. liverpo0ol 12.03.2023 19:22 # liverpo0ol
    Играючи, мммм?

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  10. mixmaster 12.03.2023 19:17 # mixmaster
    100 победа Артеты, норм

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  11. mufc1994 12.03.2023 19:16 # mufc1994
    Чистая красная, Каз дол6ое6

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  12. explosion 12.03.2023 19:15 # explosion
    Предсказуемая победа. Кому не нравится, тому в церковь. © Артета.

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  13. bangladesh 12.03.2023 19:13 # bangladesh
    Я и есть ФУТБОЛ!

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  14. brown-ale 12.03.2023 19:12 # brown-ale
    Наверно Артета благодарит Аллаха, что взял Троссара вместо Мудрика.

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  15. memfis63 12.03.2023 19:12 # memfis63
    ЖОПАНЮХИ, ДОЛОЖИТЕ УРОВЕНЬ НАХРЮКА!

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  16. ian 12.03.2023 19:05 # ian
    Пепу надо было сохранить черновик Артеты, щас бы шли первыми

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  17. noi39 12.03.2023 19:05 # noi39
    Вот,всё у ЭТИХ получается,но молодость пройдёт завтра и получится ЛИВЕРПУЛЬ!

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  18. kukuruzko 12.03.2023 19:01 # kukuruzko
    Изи катка

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  19. division 12.03.2023 19:01 # division
    Фулэм в АПЛ сохранился, теперь можно и вату катать в остатке сезона

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  20. takernotagiver 12.03.2023 19:00 # takernotagiver
    Илкай Гюндоган, выкуси)

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