Жоау Палинья находится на радаре у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" является одним из шести клубов Премьер-Лиги, проявляющих интерес к полузащитнику "Фулхэма" Жоау Палинье.

Палинья отлично проводит свой дебютный английский сезон после перехода из "Спортинга" за 20 миллионов фунтов прошлым летом. Жоау делает большой вклад в то, что "Фулхэм" претендует на путевку в еврокубки.



Теперь 27-летний португалец, пропускающий воскресный матч Премьер-Лиги из-за дисквалификации, оценивается минимум вдвое дороже и вызывает интерес у ряда больших клубов.



По информации The Sun, заполучить Палинью хотят "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" — а теперь и "Юнайтед", которому нужен запасной вариант по укреплению центра поля на случай, если Френки Де Йонг снова не пожелает уходить из "Барселоны".



Однако главный тренер "Фулхэма" Марку Силва не заинтересован в расставании со своим соотечественником, от контракта которого остается еще четыре года и опция продления на 12 месяцев.