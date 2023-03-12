Жоау Палинья находится на радаре у "Юнайтед"

Жоау Палинья "Манчестер Юнайтед" является одним из шести клубов Премьер-Лиги, проявляющих интерес к полузащитнику "Фулхэма" Жоау Палинье.

Палинья отлично проводит свой дебютный английский сезон после перехода из "Спортинга" за 20 миллионов фунтов прошлым летом. Жоау делает большой вклад в то, что "Фулхэм" претендует на путевку в еврокубки.

Теперь 27-летний португалец, пропускающий воскресный матч Премьер-Лиги из-за дисквалификации, оценивается минимум вдвое дороже и вызывает интерес у ряда больших клубов.

По информации The Sun, заполучить Палинью хотят "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Ньюкасл" — а теперь и "Юнайтед", которому нужен запасной вариант по укреплению центра поля на случай, если Френки Де Йонг снова не пожелает уходить из "Барселоны".

Однако главный тренер "Фулхэма" Марку Силва не заинтересован в расставании со своим соотечественником, от контракта которого остается еще четыре года и опция продления на 12 месяцев.


Метки Манчестер Юнайтед, Палинья, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2023 18:00

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