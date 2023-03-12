Холанд "наслаждается каждой секундой" борьбы за титул Премьер-Лиги

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что наслаждается "каждой секундой" борьбы за титул Премьер-Лиги.

С приближением конца сезона набирают обороты слухи о намерении "Реала" и ПСЖ приобрести Холанда грядущим летом.



Однако Эрлинг думает только об игре за "Сити", и это приносит ему настоящее удовольствие, о чем 22-летний норвежец рассказал после своего победного гола против "Кристал Пэлас" накануне.



"Я наслаждаюсь этим. Это Англия. Это то, что я смотрел всю свою жизнь. Я наслаждаюсь каждой секундой этого. Хорошо быть в центре событий".



"В конце концов мы набрали очередные три очка. Побеждать в матчах и поддерживать хороший уровень игры непросто. Мы видели, как "Борнмут" победил "Ливерпуль". Каждый матч — это битва".



"В следующем матче нас ждет "РБ Лейпциг", затем "Бернли". Мы должны одержать победы".



"Мы должны сосредоточиться на себе, потому что мы играем дома. Впереди много матчей, и еще ничего не решено", — сообщил Холанд Sky Sports.