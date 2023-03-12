Холанд "наслаждается каждой секундой" борьбы за титул Премьер-Лиги

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что наслаждается "каждой секундой" борьбы за титул Премьер-Лиги.

С приближением конца сезона набирают обороты слухи о намерении "Реала" и ПСЖ приобрести Холанда грядущим летом.

Однако Эрлинг думает только об игре за "Сити", и это приносит ему настоящее удовольствие, о чем 22-летний норвежец рассказал после своего победного гола против "Кристал Пэлас" накануне.

"Я наслаждаюсь этим. Это Англия. Это то, что я смотрел всю свою жизнь. Я наслаждаюсь каждой секундой этого. Хорошо быть в центре событий".

"В конце концов мы набрали очередные три очка. Побеждать в матчах и поддерживать хороший уровень игры непросто. Мы видели, как "Борнмут" победил "Ливерпуль". Каждый матч — это битва".

"В следующем матче нас ждет "РБ Лейпциг", затем "Бернли". Мы должны одержать победы".

"Мы должны сосредоточиться на себе, потому что мы играем дома. Впереди много матчей, и еще ничего не решено", — сообщил Холанд Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 12.03.2023 17:38 # liverpo0ol
    Лет через двадцать графа ЛЧ-0 он тоже будет наслаждаться да?

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  2. true-manc 12.03.2023 17:10 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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