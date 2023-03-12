Холанд "наслаждается каждой секундой" борьбы за титул Премьер-Лиги
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд признался, что наслаждается "каждой секундой" борьбы за титул Премьер-Лиги.
С приближением конца сезона набирают обороты слухи о намерении "Реала" и ПСЖ приобрести Холанда грядущим летом.
Однако Эрлинг думает только об игре за "Сити", и это приносит ему настоящее удовольствие, о чем 22-летний норвежец рассказал после своего победного гола против "Кристал Пэлас" накануне.
"Я наслаждаюсь этим. Это Англия. Это то, что я смотрел всю свою жизнь. Я наслаждаюсь каждой секундой этого. Хорошо быть в центре событий".
"В конце концов мы набрали очередные три очка. Побеждать в матчах и поддерживать хороший уровень игры непросто. Мы видели, как "Борнмут" победил "Ливерпуль". Каждый матч — это битва".
"В следующем матче нас ждет "РБ Лейпциг", затем "Бернли". Мы должны одержать победы".
"Мы должны сосредоточиться на себе, потому что мы играем дома. Впереди много матчей, и еще ничего не решено", — сообщил Холанд Sky Sports.
12.03.2023 17:00
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Лет через двадцать графа ЛЧ-0 он тоже будет наслаждаться да?
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КОРОЛЬ!!!
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