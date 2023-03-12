"Тоттенхэм" по-прежнему хочет Пикфорда

"Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в приобретении голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда грядущим летом.

Только в прошлом месяце Пикфорд заключил с "Эвертоном" новый контракт до 2027 года, однако The Sun утверждает, что отъезд Джордана с "Гудисон Парк" по-прежнему возможен.



В данный момент "Эвертон" находится всего в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги. В случае вылета "ирисок" в Чемпионшип Джордан будет доступен для трансфера по сниженной цене — около 35 миллионов фунтов.



Сообщается, что "Тоттенхэм" рассматривает 29-летнего Пикфорда в качестве своей цели номер один на замену 36-летнему Уго Льорису. Запасным вариантом "шпор" является Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы".