"Тоттенхэм" по-прежнему хочет Пикфорда

Джордан Пикфорд "Тоттенхэм" по-прежнему заинтересован в приобретении голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда грядущим летом.

Только в прошлом месяце Пикфорд заключил с "Эвертоном" новый контракт до 2027 года, однако The Sun утверждает, что отъезд Джордана с "Гудисон Парк" по-прежнему возможен.

В данный момент "Эвертон" находится всего в двух очках над зоной вылета Премьер-Лиги. В случае вылета "ирисок" в Чемпионшип Джордан будет доступен для трансфера по сниженной цене — около 35 миллионов фунтов.

Сообщается, что "Тоттенхэм" рассматривает 29-летнего Пикфорда в качестве своей цели номер один на замену 36-летнему Уго Льорису. Запасным вариантом "шпор" является Эмилиано Мартинес из "Астон Виллы".


Метки Пикфорд, Тоттенхэм, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2023 16:00

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