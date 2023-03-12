Александер-Арнольд: "Борнмут" хотел победить сильнее, чем мы"

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд считает, что его команде не хватило желания для победы над "Борнмутом".

Накануне "Ливерпуль" был бит аутсайдером Премьер-Лиги (1:0), разочаровав своих фанатов после яркой победы 7:0 над "Манчестер Юнайтед" в прошлый уикенд.



Александер-Арнольд чувствует, что "Борнмут" просто сильнее хотел победить, и Трент надеется, что подобное больше не повторится.



"В это время сезона каждый знает, за что они сражаются. Естественно, "Борнмут" участвует в борьбе за выживание".



"Они сражаются, чтобы не вылететь. Но каждая команда в лиге сражается за что-нибудь, и когда ты набираешь три очка, это имеет большое значение".



"Оглядываясь сейчас назад, я чувствую, что они, наверное, хотели победить сильнее, чем мы, и это нечто непозволительное. Нам нужно убедиться, чтобы это не повторилось", — цитирует Александер-Арнольда The Independent.