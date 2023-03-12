Клопп обеспокоен выездной формой "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что обеспокоен тем, как его команда играет на выезде.

Только накануне "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в гостях у "Борнмута". Таким образом, "красные" выиграли лишь три из 13 выездных матчей в этом сезоне Премьер-Лиге.



Клопп затрудняется объяснить, почему так происходит, ведь в предыдущие сезоны "Ливерпуль" очень достойно играл за пределами "Энфилда".



"Обеспокоен, да. Я и сам вижу это. Думаю, по домашним матчам мы соответствуем топ-4. По выездным матчам — это даже не зона еврокубков. Для ситуации, в которой мы находимся, всегда есть причина".



"Мы могли и, наверное, должны были набрать больше очков и дома, но на выезде — уж точно. Это было нашей сильной стороной в последние годы и делало большую разницу. Когда ты успешен, ты хорошо играешь на выезде".



"Когда ты стабилен, делаешь дела правильно и обладаешь мастерством, которое есть у нас, у тебя хорошие шансы добиваться результата на выезде, но мы делаем это недостаточно часто. Это ясно", — цитирует Клоппа Sky Sports.