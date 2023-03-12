Бьелса хочет тренировать в Премьер-Лиге
Бывший главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге.
Напомним, Бьелса находится без клуба с февраля прошлого года, когда от его услуг отказался "Лидс", который он тренировал с лета 2018.
Марсело связывали с возвращением в Премьер-Лигу еще в январе. Тогда 67-летний аргентинец специально приезжал на переговоры с "Эвертоном", однако достичь компромисса сторонам не удалось.
Как утверждает The Sun, Бьелса отклонил уже несколько предложений из Европы и Южной Америки, потому что хочет тренировать в Англии.
Впрочем, сейчас Марсело не собирается браться за какой-либо клуб в остатке сезона и хочет приступить к работе с лета.
12.03.2023 13:00
Просмотров: 150
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: