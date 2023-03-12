Бьелса хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге.

Напомним, Бьелса находится без клуба с февраля прошлого года, когда от его услуг отказался "Лидс", который он тренировал с лета 2018.



Марсело связывали с возвращением в Премьер-Лигу еще в январе. Тогда 67-летний аргентинец специально приезжал на переговоры с "Эвертоном", однако достичь компромисса сторонам не удалось.



Как утверждает The Sun, Бьелса отклонил уже несколько предложений из Европы и Южной Америки, потому что хочет тренировать в Англии.



Впрочем, сейчас Марсело не собирается браться за какой-либо клуб в остатке сезона и хочет приступить к работе с лета.