Франк признал, что Райя может покинуть "Брентфорд"

Наставник "Брентфорда" Томас Франк признал, что его клубу будет сложно предотвратить уход голкипера Давида Райи грядущим летом.

По собственному признанию, Райя отклонил уже два предложения "Брентфорда" о новом контракте, а его действующий по-прежнему истекает в 2024 году.



Давид называется целью для "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Тоттенхэма", и Франк понимает, что его шансы удержать 27-летнего испанца невелики.



"Думаю, нам нужно попасть в Лигу Чемпионов, и тогда он рассмотрит возможность остаться! Я обожаю Давида как голкипера. Я правда считаю его одним из лучших в Премьер-Лиге".



"Если кто-нибудь захочет купить его, то он стоит очень дорого. На мой взгляд, это будет 40 миллионов фунтов минимум. Не сомневаюсь насчет этого".



"Что бы ни случилось, мы сможем найти замену, как минимум. Мы готовы к любому сценарию", — цитирует Франка Daily Mail.