Артета: "Не нравятся празднования "Арсенала"? Идите в церковь"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посоветовал критикам "пойти в церковь", если им не нравится, как "канониры" празднуют свои голы.
В прошлый уикенд "Арсенал" на исходе компенсированного времени вырвал победу 3:2 против "Борнмута". Празднуя решающий гол Риса Нелсона, тренерский штаб "канониров" и запасные игроки выбежали на футбольное поле.
FA даже провела свою проверку по этому поводу, однако решила не выдвигать обвинений в адрес лидеров Премьер-Лиги.
А ранее эксперт Sky Sports Гари Невилл критиковал "Арсенал" за чересчур бурные празднования победы 2:4 в гостях у "Астон Виллы". Такого рода претензии ничуть не тревожат Артету.
"Ничуть. Если ты побеждаешь в футболе, ты празднуешь это".
"Проверка FA? Ну, если вы хотите получить страсть и эмоции, то нет ничего лучше, чем забивать голы и выигрывать футбольные матчи. Если нет, идите в церковь. Несомненно, я не буду говорить игрокам не праздновать в воскресенье", — цитирует Артету The Guardian.
12.03.2023 11:00
Просмотров: 434
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Артета: «Не нравятся празднования "Арсенала"? Идите на х.й»
(ответить)
что за дол6ае6ы))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий