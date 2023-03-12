Артета: "Не нравятся празднования "Арсенала"? Идите в церковь"

Арсенал Главный тренер "Арсенала" Микель Артета посоветовал критикам "пойти в церковь", если им не нравится, как "канониры" празднуют свои голы.

В прошлый уикенд "Арсенал" на исходе компенсированного времени вырвал победу 3:2 против "Борнмута". Празднуя решающий гол Риса Нелсона, тренерский штаб "канониров" и запасные игроки выбежали на футбольное поле.

FA даже провела свою проверку по этому поводу, однако решила не выдвигать обвинений в адрес лидеров Премьер-Лиги.

А ранее эксперт Sky Sports Гари Невилл критиковал "Арсенал" за чересчур бурные празднования победы 2:4 в гостях у "Астон Виллы". Такого рода претензии ничуть не тревожат Артету.

"Ничуть. Если ты побеждаешь в футболе, ты празднуешь это".

"Проверка FA? Ну, если вы хотите получить страсть и эмоции, то нет ничего лучше, чем забивать голы и выигрывать футбольные матчи. Если нет, идите в церковь. Несомненно, я не буду говорить игрокам не праздновать в воскресенье", — цитирует Артету The Guardian.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2023 11:00

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  1. pakhrudinov 12.03.2023 11:21 # pakhrudinov
    Артета: «Не нравятся празднования "Арсенала"? Идите на х.й»

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  2. wengerrrro 12.03.2023 11:18 # wengerrrro
    что за дол6ае6ы))

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