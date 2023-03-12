Макманаман раскритиковал игру "Ливерпуля" против "Борнмута"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман раскритиковал игру "красных" против "Борнмута".

В субботу "Ливерпуль" потерпел поражение 1:0 в гостях у аутсайдера Премьер-Лиги, а продемонстрированный командой Юргена Клоппа футбол произвел удручающее впечатление на Макманамана. Стив считает, что с такой игрой "красные" не попадут в Лигу Чемпионов.



"Думаю, они были ужасны сегодня. Они сыграли совершенно противоположным образом, нежели на прошлой неделе, когда одержали такую хорошую победу на "Энфилде".



"Они были сонными, медленными, они так много раз отдавали мяч на края, не спеша доставлять его до нападающих. До этого они не пропускали в пяти матчах подряд, но сегодня это выглядело так, словно они не могут играть".



"Они подключали нападающих, когда не нужно было, они всегда рисковали угодить в офсайд. Просто не было похоже, что они могут победить".



"Все их замены никак не повлияли. Диогу Жота заставил голкипера совершить один сейв, вот и все. "Ливерпуль" обладал пятью суперфорвардами сегодня, и они ничего не сделали".



"Это невероятно разочаровывающий результат. Просто расстраивает, не так ли? Ты предвкушаешь борьбу за место в зоне Лиги Чемпионов и пять часов едешь по M6, чтобы затем увидеть это".



"Они в милях от Лиги Чемпионов, если судить по этой игре, и подобное происходит не в первый раз. Это происходило дважды, трижды, четырежды в этом сезоне, и это тревожно. Нужно спросить игроков, в чем дело", — сообщил Макманаман BT Sport.