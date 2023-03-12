Джеррард провел переговоры с "Трабзонспором"

Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард побывал в Стамбуле на переговорах с "Трабзонспором".

Джеррард находится без работы с октября, когда он был уволен из "Виллы" после без малого года в клубе.



С тех пор Стивена связывали с назначением в "Лидсе", сборной Польши и даже ПСЖ, однако легенда "Ливерпуля" до сих пор не подыскал новое пристанище.



По информации турецкого издания Karar, приютить Джеррарда может "Трабзонспор", который находится в поисках нового рулевого после расставания с Абдуллой Авджи.



На текущей неделе Джеррард посетил Стамбул, где пообедал с Эртугулом Доганом, который — являясь фаворитом голосования — баллотируется на должность президента "Трабзонспора" и который намерен назначить Стивена в случае своего избрания.



Добавим, сейчас "Трабзонспор" занимает шестое место в турецком первенстве, выиграв 11 из своих 23 матчей.