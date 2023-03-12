Джеррард провел переговоры с "Трабзонспором"

Стивен Джеррард Бывший главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард побывал в Стамбуле на переговорах с "Трабзонспором".

Джеррард находится без работы с октября, когда он был уволен из "Виллы" после без малого года в клубе.

С тех пор Стивена связывали с назначением в "Лидсе", сборной Польши и даже ПСЖ, однако легенда "Ливерпуля" до сих пор не подыскал новое пристанище.

По информации турецкого издания Karar, приютить Джеррарда может "Трабзонспор", который находится в поисках нового рулевого после расставания с Абдуллой Авджи.

На текущей неделе Джеррард посетил Стамбул, где пообедал с Эртугулом Доганом, который — являясь фаворитом голосования — баллотируется на должность президента "Трабзонспора" и который намерен назначить Стивена в случае своего избрания.

Добавим, сейчас "Трабзонспор" занимает шестое место в турецком первенстве, выиграв 11 из своих 23 матчей.


Метки Джеррард, Трабзонспор, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 12.03.2023 09:00

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  1. armyanoyeb77 12.03.2023 09:16 # armyanoyeb77
    Дебил думает в турции ему фортанет как в 2005,в турции если 3 матча нет результата сразу нахуй шлют.сидел б в глазго не парился песик ДембаБа

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