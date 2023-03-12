Гвардиола отметил целеустремленность Холанда

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил целеустремленность своего нападающего Эрлинга Холанда после победы над "Кристал Пэлас".

Упустив отличный момент ранее в матче, за 12 минут до конца Холанд принес "Сити" победу 0:1 на "Селхерст Парк" в субботу. Эрлинг совладал с нервами и реализовал пенальти, достигнув рубежа в 28 голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Гвардиола остался в восторге от того, как бурно Холанд отметил свой гол с партнерами по команде. Хосеп восхищается тем, что Эрлинг не расстраивается после упущенных моментов, а всегда стремится получить следующий.



"То, как он празднует свои голы и голы своих товарищей, показывает, насколько он счастлив здесь и насколько счастливы мы обладать им. Он молодой парень, и было замечательно, что он так целеустремленно взял мяч и отправил его в сетку, несмотря на давление".



"Мне нравится, что он может улучшать игру команды, поддерживать темп и участвовать в розыгрыше, а не только отправлять мяч в сетку. Потому что отправлять мяч в сетку он будет всю свою жизнь".



"Когда этот парень не забивает гол или два, люди говорят: "О, он уже не тот". Его результативность говорит сама за себя. Один из его главных атрибутов, который я обнаружил, работая с ним, заключается в том, что после одного упущенного момента, второго он не впадает в депрессию и не расстраивается".



"Он мыслит позитивно. Он знает, что у него снова будет момент. И это невероятный атрибут для футболиста".



"Обычно тебе не стать хорошим спортсменом в футболе, баскетболе или теннисе, если ты думаешь о только что завершенном действии или упущенном моменте. Этот же парень думает о следующем, следующем", — цитирует Гвардиолу The Independent.